E’ di quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 15 lungo la Strada Provinciale 45 che collega Modica a Pozzallo. Lo scontro ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento di numerosi soccorritori e delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Locale, una Fiat Panda con a bordo tre persone residenti a Pozzallo stava percorrendo la provinciale in direzione Modica quando il conducente avrebbe iniziato il sorpasso di un camion che procedeva nello stesso senso di marcia. Durante la manovra, dalla corsia opposta è sopraggiunta una Toyota Yaris, rendendo impossibile completare il sorpasso in sicurezza.

Nel tentativo di rientrare nella propria corsia, la Panda si sarebbe scontrata frontalmente con la Yaris. Dopo il primo impatto, l’utilitaria avrebbe perso il controllo finendo contro il mezzo pesante. Saranno gli accertamenti della Polizia Locale a stabilire con precisione l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.

Le quattro persone ferite sono tre occupanti della Panda e il conducente della Yaris, tutti sono soccorsi dal personale del 118 e trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa per le cure necessarie a seguito dei traumi riportati nell’incidente. L’autista del camion è rimasto illeso, pur avendo accusato un forte stato di shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, mentre gli agenti della Polizia Locale di Modica hanno effettuato i rilievi, regolato la circolazione e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La viabilità lungo la SP45 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Le indagini proseguono e la dinamica dell’incidente resta, al momento, oggetto di verifica.