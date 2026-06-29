La Coppa Sicilia MTB conferma la Motyka Bike School Modica tra le società più competitive del circuito giovanile. Nella quinta tappa della manifestazione, disputata domenica a Rometta Marea, nel Messinese, la formazione modicana ha raccolto vittorie e piazzamenti che le hanno consentito di chiudere la giornata con quattro podi individuali e con il secondo posto nella classifica delle società partecipanti.

Tra i risultati di maggiore rilievo spicca il successo di Santiago Borgese nella categoria G2 maschile, mentre Giuseppe Agosta ha sfiorato il podio con un quarto posto nella stessa prova. Prestazioni che hanno contribuito al bilancio positivo della squadra, impegnata in una delle tappe del calendario regionale dedicato ai giovani biker.

Un’altra affermazione è arrivata nella categoria G4 maschile, dove la Motyka Bike School ha occupato i primi due gradini del podio. Nicolò Tagliarini ha conquistato la vittoria davanti al compagno di squadra Simone Adamo. Nella stessa gara hanno completato la prova anche Gabriele Aprile, quindicesimo, Thomas Cataudella, diciottesimo, e Lorenzo Cassarino, ventiduesimo.

La società modicana ha festeggiato anche un successo al femminile grazie a Bruna Maria Puccia, prima classificata nella G5 femminile. Nella corrispondente categoria maschile è invece arrivato il terzo posto di Dominik Borgese, mentre Saro Cicero ha concluso la gara in ventinovesima posizione.

Nel bilancio della trasferta, la dirigenza della Motyka Bike School ha evidenziato come, oltre ai risultati, abbia avuto valore l’atteggiamento mostrato dagli atleti durante la manifestazione. «Siamo felici e orgogliosi dei nostri ragazzi. Hanno dimostrato grinta, spirito di squadra e voglia di migliorare», si legge nella nota della società, che ha ringraziato anche i tecnici Laura Melilli e Rosario Tagliarini per il lavoro svolto negli allenamenti, oltre alle famiglie e agli sponsor che sostengono l’attività del club.

La quinta prova della Coppa Sicilia consolida così il percorso della formazione modicana nel circuito regionale giovanile, con risultati distribuiti in più categorie e una presenza costante ai vertici della classifica riservata alle società.