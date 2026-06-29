La previsione meteo per la Sicilia indica una giornata caratterizzata dal predominio dell’alta pressione subtropicale, con temperature in ulteriore aumento e condizioni di forte disagio dovute al caldo, soprattutto nei settori occidentali e lungo le aree ioniche. Per la giornata di lunedì sono attesi valori massimi fino a 37-38 gradi, mentre nel pomeriggio non si escludono locali fenomeni temporaleschi sulle zone interne.

La mattinata dovrebbe trascorrere con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’isola. Solo lungo i versanti tirrenici potranno formarsi addensamenti nuvolosi senza particolari conseguenze sul tempo.

Con il riscaldamento delle ore centrali della giornata, l’atmosfera diventerà leggermente più instabile nelle aree interne. Le previsioni indicano infatti la possibilità di rovesci e temporali localizzati, mentre lungo le coste e nelle restanti zone il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso.

Sul fronte delle temperature, il caldo continuerà a farsi sentire con particolare intensità. Le punte più elevate sono previste nel Trapanese, dove i termometri potranno raggiungere 37-38°C. Nel Palermitano si attendono valori compresi tra 35 e 36°C, mentre nei settori centro-orientali dell’isola le massime potranno oscillare tra 36 e 37°C. Lungo le coste il clima sarà reso ancora più pesante dall’afa, con un elevato senso di disagio fisiologico.

Secondo le indicazioni disponibili, una lieve attenuazione del caldo potrebbe arrivare a partire da mercoledì 1 luglio, quando le temperature dovrebbero diminuire di qualche grado rispetto ai valori previsti nei prossimi giorni.

I venti soffieranno deboli e a direzione variabile, con rinforzi di provenienza settentrionale sui settori occidentali del Canale di Sicilia e sullo Ionio settentrionale. Per quanto riguarda il mare, le condizioni saranno generalmente tranquille, con mari poco mossi o quasi calmi, mentre il moto ondoso risulterà più accentuato nei bacini occidentali e sullo Ionio.

Le condizioni previste suggeriscono particolare attenzione durante le ore più calde della giornata, soprattutto nelle aree interessate dalle temperature più elevate e dall’elevato tasso di umidità.