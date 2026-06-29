Dopo diversi giorni segnati da caldo intenso e temperature tipicamente tropicali, la Sicilia si prepara a un graduale cambiamento delle condizioni meteo. Secondo le ultime previsioni, l’arrivo di correnti atlantiche favorirà un abbassamento delle temperature e il ritorno di temporali a partire dai primi giorni di luglio, interrompendo almeno temporaneamente la fase di caldo più intenso.
Fino a martedì 30 giugno, sull’Isola continueranno a prevalere condizioni di forte caldo, accompagnate da un elevato senso di disagio climatico. Le temperature resteranno su valori elevati, con un clima particolarmente afoso soprattutto nelle ore centrali della giornata e durante la notte.
Un primo cambiamento è atteso da mercoledì 1 luglio, quando i valori termici inizieranno a diminuire. Pur senza un brusco calo, il clima dovrebbe risultare meno opprimente rispetto ai giorni precedenti, offrendo una tregua dal caldo che ha caratterizzato la fine di giugno.
La svolta più significativa, secondo le previsioni disponibili, è prevista dal 2 luglio, con l’ingresso di correnti atlantiche che potrebbero favorire la formazione di precipitazioni e temporali in diverse aree della Sicilia. Al momento si tratta di una tendenza previsionale che sarà da confermare con gli aggiornamenti dei prossimi giorni, ma indica un possibile cambio di scenario rispetto alla persistente stabilità atmosferica.
Il passaggio perturbato potrebbe contribuire a riportare temperature più vicine alle medie stagionali per alcuni giorni, attenuando il disagio legato all’afa. La presenza di fenomeni temporaleschi potrebbe però determinare condizioni meteorologiche variabili, con evoluzioni differenti a seconda delle zone dell’Isola.
Le indicazioni sul medio termine suggeriscono infine che questa fase più fresca potrebbe avere una durata limitata. Dopo la prima decade di luglio, infatti, le temperature sono previste nuovamente in aumento, con il possibile ritorno di condizioni di caldo intenso.
Per questo motivo sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici, che potranno confermare l’entità del calo termico e l’effettiva distribuzione delle precipitazioni previste sulla Sicilia.