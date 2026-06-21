La Motyka Bike School Modica torna da Viareggio con un successo individuale e diversi piazzamenti di rilievo ottenuti al meeting nazionale dedicato alle categorie giovanili della mountain bike. Nelle gare disputate nei giorni scorsi, i giovani atleti del club modicano hanno affrontato prove di abilità e resistenza confrontandosi con rappresentanti provenienti da tutta Italia.

Il risultato più significativo è arrivato nella prova di abilità fuoristrada, caratterizzata da un percorso sterrato con numerosi ostacoli. A imporsi nella categoria G5F è stata Bruna Maria Puccia, che ha chiuso al primo posto portando la società modicana sul gradino più alto del podio.

Nella categoria G4M, invece, il podio è sfuggito per poco a Nicolò Tagliarini, quarto al termine della competizione. Hanno preso parte alla stessa prova anche Simone Adamo, ventesimo, e Thomas Cataudella, quarantatreesimo.

Le gare sono proseguite con la prova di resistenza in mountain bike. In questa occasione Bruna Maria Puccia ha ottenuto la settima posizione nella categoria G5F. Tra i G4M, Simone Adamo ha chiuso al nono posto, seguito da Nicolò Tagliarini in decima posizione e da Thomas Cataudella, venticinquesimo.

Per la società modicana, la trasferta toscana ha rappresentato un banco di prova utile per misurarsi con alcune delle principali realtà nazionali del settore giovanile. Il confronto con atleti provenienti da diverse regioni ha permesso ai ragazzi di accumulare esperienza in una manifestazione di livello nazionale.

Tra i commenti raccolti al termine delle gare c’è quello di Laura Melilli, che ha sottolineato la prestazione di Bruna Maria Puccia: «Ha dimostrato tecnica, concentrazione e determinazione. Vincere in una manifestazione nazionale così importante è motivo di soddisfazione per tutta la squadra». Melilli ha poi rivolto un ringraziamento alla famiglia dell’atleta e allo staff tecnico che segue il percorso di crescita dei giovani ciclisti.

La dirigenza del sodalizio giallonero ha espresso apprezzamento anche per il lavoro svolto dai tecnici Laura Melilli e Saro Tagliarini, impegnati nella preparazione degli atleti in vista dell’appuntamento nazionale.