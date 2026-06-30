La Sicilia si prepara a una giornata caratterizzata dal contrasto tra il caldo intenso e l’instabilità atmosferica. Per oggi martedì 30 giugno sono attesi rovesci e temporali nelle zone interne dell’isola, con possibili sconfinamenti verso alcuni tratti costieri, mentre sulle province occidentali e in parte di quelle ioniche continueranno a registrarsi temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi.

La presenza dell’anticiclone africano ormai agli sgoccioli mantiene ancora per oggi condizioni tipicamente estive su gran parte della regione, ma la Sicilia resta ai margini dell’area di alta pressione che interessa buona parte dell’Italia e dell’Europa. Questa configurazione favorisce infiltrazioni di aria più fresca in quota, responsabili dello sviluppo di fenomeni temporaleschi nelle ore pomeridiane.

La mattinata sarà caratterizzata da un cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più frequenti lungo i versanti meridionali. Nel corso del pomeriggio il maltempo o instabilità interesserà soprattutto i rilievi e i settori interni, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali anche di forte intensità, con la possibilità che alcuni fenomeni raggiungano localmente le coste meridionali.

Secondo le previsioni, le aree più esposte saranno l’entroterra del Catanese e l’Ennese. Fenomeni isolati non sono esclusi anche nell’Agrigentino e in alcuni tratti del Messinese ionico.

Le temperature resteranno elevate, accompagnate da condizioni di afa lungo le coste e da un marcato disagio dovuto al caldo. Le massime potranno raggiungere i 37-38 gradi nel Trapanese e in alcuni settori centro-orientali dell’isola, mentre nelle zone interessate dai temporali si registrerà un temporaneo calo termico.

I meteorologi indicano un progressivo cambiamento già a partire da mercoledì 1 luglio, con un primo ridimensionamento delle temperature che dovrebbe diventare più evidente tra il 2 e il 3 luglio. Da venerdì è previsto un ulteriore indebolimento dell’anticiclone, accompagnato dall’arrivo di aria più fresca in quota, situazione che potrebbe favorire una maggiore diffusione dell’instabilità su diversi settori della regione.

Le massime dovrebbero così riportarsi su valori più contenuti: intorno ai 28-30 gradi a Palermo e Messina, circa 30 gradi a Catania e 27-28 gradi nell’Agrigentino, pur mantenendosi in un contesto pienamente estivo.

Sul fronte della ventilazione sono attesi venti deboli a direzione variabile, con rinforzi dai quadranti settentrionali sui settori occidentali del Canale di Sicilia e sull’alto Ionio. I mari saranno generalmente poco mossi o quasi calmi, mentre i bacini di ponente e l’alto Ionio potranno risultare mossi, con un ulteriore aumento del moto ondoso nella seconda parte della settimana.