L’aeroporto di Comiso ferma tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 18:00 di oggi, venerdì 14 agosto 2026. La decisione è di SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, e nasce dall’attività eruttiva dell’Etna, che sta contaminando con cenere vulcanica l’infrastruttura dell’aeroporto ibleo.

Chi ha un volo in programma da o per Comiso nelle prossime ore deve contattare direttamente la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso lo scalo. SAC lo raccomanda in modo esplicito: la nube di cenere sollevata dai fenomeni eruttivi sul versante etneo può causare ulteriori variazioni anche dopo le 18:00, e la società ha annunciato nuovi aggiornamenti nel corso della giornata.

Il problema riguarda l’infrastruttura stessa dello scalo: la cenere, trasportata in quota dai venti, si deposita su piste e piazzali e può compromettere la sicurezza delle operazioni di volo. Per questo lo stop non riguarda singoli collegamenti, ma blocca l’intero traffico dell’aeroporto, sia in entrata sia in uscita.

Al momento non sono state indicate le compagnie e i collegamenti effettivamente cancellati, né se la sospensione verrà prorogata oltre le 18:00.