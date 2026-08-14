Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto stamattina, intorno alle 8.45, lungo la SP 25 Ragusa-Mare, una delle arterie più trafficate del territorio ibleo. Nello scontro alcune persone hanno riportato ferite lievi: nessuna di loro è in pericolo di vita.

La circolazione lungo la provinciale ha risentito dell’incidente nelle prime ore della mattinata, con rallentamenti significativi per gli automobilisti diretti verso la costa. Sul posto sono intervenuti gli operatori per i rilievi di legge, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della carreggiata, con l’obiettivo di riportare rapidamente il traffico alla normalità.

Ad assistere i feriti sono stati i sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo la segnalazione dell’impatto. Le cure sono state prestate direttamente sul luogo dello scontro, tra le tre vetture coinvolte nella carambola.

Le cause del sinistro restano da accertare. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’impatto tra i tre veicoli, al momento non ancora definita. (Foto di repertorio)