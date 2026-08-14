Un’auto è finita fuori strada lungo la Strada Provinciale 45 Modica-Pozzallo, in contrada Zimmardo, rimanendo sospesa a cavallo di un muro a secco che delimita la carreggiata. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata di oggi, venerdì 14 agosto,: le cause sono ancora da accertare.

Gli occupanti del veicolo sono stati soccorsi sul posto e trasportati all’ospedale Maggiore di Modica per accertamenti. Al momento non risultano conseguenze gravi.

L’auto, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è uscita autonomamente dalla carreggiata, percorrendo un tratto oltre il margine stradale prima di arrestarsi in equilibrio sulla struttura in pietra a secco che costeggia la provinciale.

La circolazione lungo la SP45 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e la sua successiva rimozione. Sul posto è intervenuta una camionetta dell’Esercito, impegnata nei presidi del territorio, che ha regolato il traffico a senso unico alternato per permettere agli automobilisti di transitare in sicurezza.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta del sinistro e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.

Per alcune ore il tratto di provinciale tra Modica e Pozzallo è rimasto sotto osservazione degli automobilisti in transito, con l’auto ancora visibile in bilico sul muro a secco in attesa delle operazioni di recupero.