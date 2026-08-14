Lo scalo di Comiso resta chiuso al traffico aereo fino alle 16:00 di oggi, venerdì 14 agosto 2026. Lo ha reso noto Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, precisando che il fermo riguarda sia gli arrivi sia le partenze ed è dovuto alla contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale causata dalla cenere vulcanica prodotta dall’attività eruttiva dell’Etna.

Chi ha un volo in programma nelle prossime ore è invitato a non presentarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea: la ricaduta di cenere può infatti condizionare tempi e modalità della ripresa delle operazioni, e Sac ha annunciato che nel corso del pomeriggio diffonderà un nuovo aggiornamento sulla situazione dello scalo ibleo.

Non è stato comunicato se il termine delle 16:00 potrà essere prorogato in base all’evoluzione dell’attività eruttiva, né quanti voli risultino coinvolti dallo stop dei collegamenti da e per l’aeroporto ibleo.