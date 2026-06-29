Meteo Sicilia all’insegna del caldo intenso anche nella giornata di domani, martedì 30 giugno, con temperature elevate su gran parte dell’Isola e una fase di instabilità prevista nelle ore centrali e pomeridiane. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate dalla presenza dell’alta pressione subtropicale, ma l’aumento del calore favorirà la formazione di rovesci e temporali sparsi nelle zone interne, con possibili sconfinamenti verso alcuni tratti della costa meridionale.

La mattinata trascorrerà in prevalenza con cielo poco o parzialmente nuvoloso, mentre addensamenti più consistenti interesseranno localmente i versanti meridionali. Nel corso del pomeriggio, invece, l’instabilità termica potrà dare origine a precipitazioni anche a carattere temporalesco soprattutto nelle aree interne dell’isola. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, pur mantenendo un carattere sparso e disomogeneo.

Il dato più significativo resta però il caldo, che continuerà a farsi sentire su gran parte della Sicilia. Le temperature saranno sostanzialmente stazionarie rispetto ai giorni precedenti, con punte fino a 37-38 gradi attese nel Trapanese e in alcuni settori del centro e dell’est dell’isola. Lungo le coste, oltre ai valori elevati, si farà sentire anche l’afa, con un diffuso disagio bioclimatico, particolarmente marcato nei comparti occidentali e lungo le aree ioniche.

Nelle zone interessate dai temporali le temperature potranno diminuire temporaneamente grazie all’arrivo delle precipitazioni e delle correnti più fresche associate ai fenomeni convettivi. Secondo le indicazioni disponibili, un primo attenuarsi del caldo è atteso a partire da mercoledì 1 luglio, con un calo più evidente tra il 2 e il 3 luglio.

Sul fronte della ventilazione, i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi di provenienza settentrionale previsti sui settori occidentali del Canale di Sicilia e sull’alto Ionio. Per quanto riguarda il mare, le condizioni resteranno in prevalenza tranquille: mari poco mossi o quasi calmi, mentre risulteranno mossi i bacini occidentali e l’alto Ionio.

La giornata si presenterà quindi caratterizzata da un equilibrio tra il dominio dell’alta pressione e l’instabilità pomeridiana tipica delle fasi di forte riscaldamento, con particolare attenzione alle aree interne dove i temporali potrebbero svilupparsi durante le ore più calde.