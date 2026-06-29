Semafori temporanei sulla Strada Provinciale 25 Ragusa-Marina per consentire i lavori di riasfaltatura della carreggiata. L’intervento comporterà possibili rallentamenti lungo uno dei principali collegamenti tra la città e la fascia costiera, motivo per cui viene consigliato agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi durante il periodo del cantiere. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“La regolazione del traffico – aspiega il sindaco di Ragusa – è stata introdotta per permettere l’esecuzione delle opere in sicurezza, garantendo allo stesso tempo la circolazione dei veicoli. Chi si sposta quotidianamente lungo la SP25 potrebbe quindi incontrare tempi di percorrenza più lunghi fino al completamento delle attività di manutenzione del manto stradale.

Contestualmente all’avvio dei lavori, è tornato d’attualità anche il tema del collegamento elettrico internazionale tra Sicilia e Malta. A questo proposito – continua il sindaco di Ragusa – è stata nuovamente smentita la voce secondo cui il Comune di Ragusa venderebbe energia elettrica all’isola.

L’amministrazione comunale ha precisato che il Comune non possiede né gestisce la rete elettrica, e pertanto non può svolgere alcuna attività di vendita di energia. Il collegamento rientra invece in un progetto internazionale sviluppato nell’ambito di accordi europei e gestito a livello governativo.

Secondo quanto reso noto, la trattativa collegata all’opera ha comunque portato al riconoscimento di 1,5 milioni di euro come compensazione per i disagi subiti dal territorio comunale. Le risorse sono state destinate al finanziamento del nuovo parcheggio di Ibla, intervento previsto per migliorare la disponibilità di aree di sosta nella parte storica della città.

Sempre nell’ambito delle opere compensative, – conclude il sindaco di Ragusa – la Provincia ha ottenuto la realizzazione di tre rotatorie lungo la Ragusa-Marina, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale su un’arteria particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione estiva.

In attesa della conclusione dei lavori di riasfaltatura, agli utenti della strada viene quindi raccomandata prudenza alla guida e, quando possibile, l’utilizzo di itinerari alternativi per ridurre l’impatto delle limitazioni temporanee alla circolazione”.