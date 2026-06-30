Ci giunge da un lettore del Quotidiano di Ragusa una segnalazione (firmata) relativa alla segnaletica stradale contraddittoria nella zona del villaggio Camemi lungo la Ragusa mare. Il nostro lettore premette che prima di girarci tale segnalazione, la stessa è stata inviata ai canali social del Comune di Ragusa.
Il cittadino scrive “vorrei segnalare agli organismi competenti del Comune di Ragusa (Assessorato e Comando Polizia Municipale) alcune problematiche relativamente al dissuasore di velocità o autovelox che è stato installato recentemente sulla SP 25 Ragusa-Marina di Ragusa prima dell’incrocio di contrada Camemi.
Se osserviamo i segnali stradali attualmente collocati su quel tratto possiamo notare che in direzione Marina di Ragusa c’è un limite di velocità a 80km prima del dispositivo e un nuovo segnale di limite a 50 km subito dopo il dispositivo.
Invece nella direzione opposta, cioè salendo verso Ragusa, c’è prima dell’incrocio il limite di 50km e poi praticamente all’altezza del dispositivo il cartello del limite a 80km!
Così gli automobilisti non capiscono bene quale velocità devono rispettare e questo può provocare disagi al traffico e anche dei possibili pericoli in un tratto che già di per sé non è sicurissimo!
Spero che questa segnalazione possa essere utile!”. (da.di.)