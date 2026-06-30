Da mercoledì 1° luglio prende il via il pagamento delle pensioni di luglio in tutta la provincia di Ragusa. I pensionati potranno riscuotere l’assegno nei 34 uffici postali del territorio, mentre chi ha scelto l’accredito su strumenti di pagamento di Poste Italiane avrà la disponibilità delle somme fin dalla stessa giornata senza dover necessariamente recarsi allo sportello.

L’avvio dei pagamenti interessa sia coloro che ritirano la pensione direttamente negli uffici postali sia i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution con accredito della pensione. In questi casi sarà possibile effettuare il prelievo anche attraverso i 34 ATM Postamat presenti nella provincia, utilizzando la carta associata al conto o al libretto oppure la Postepay Evolution.

Per chi sceglie il ritiro allo sportello resta necessario presentare un documento d’identità in corso di validità. È comunque prevista la possibilità di delegare un’altra persona al prelievo della pensione, secondo le modalità previste da Poste Italiane.

Tra i servizi collegati ai conti e ai libretti, è confermata anche la copertura assicurativa destinata ai possessori della Carta di Debito associata. La polizza, gratuita, prevede un risarcimento fino a 700 euro l’anno in caso di furto del denaro contante avvenuto entro le due ore successive al prelievo effettuato sia agli sportelli postali sia agli ATM Postamat.

Per limitare le attese agli sportelli, Poste Italiane suggerisce ai pensionati che devono recarsi negli uffici di privilegiare, quando possibile, le ore della tarda mattinata o del pomeriggio, evitando i momenti di maggiore affluenza dei primi giorni di pagamento.

Come riscuotere la pensione di luglio

Chi riceve la pensione con accredito su conto, libretto o Postepay Evolution può utilizzare direttamente gli sportelli automatici Postamat per prelevare il contante, senza passare dallo sportello. Una soluzione che contribuisce a distribuire meglio gli accessi agli uffici postali e a ridurre i tempi di attesa, soprattutto nelle giornate iniziali dedicate ai pagamenti.

Per chi preferisce invece il ritiro allo sportello, resta consigliabile programmare la visita nei giorni successivi all’avvio delle erogazioni, quando l’afflusso di utenti è generalmente più contenuto.