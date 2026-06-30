VITTORIA – Una proposta normativa per affrontare il problema dello smaltimento dei residui agricoli e contrastare il fenomeno delle fumarole arriva dal Comune di Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello ha incontrato questa mattina i deputati regionali Stefania Campo e Nello Dipasquale per presentare un documento che punta a disciplinare la gestione integrata dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti derivanti dalle attività agricole e agro-industriali. L’obiettivo è avviare un percorso legislativo che coinvolga l’intera Sicilia.

L’iniziativa nasce dalla necessità di individuare strumenti normativi per ridurre una pratica che interessa diversi territori agricoli dell’Isola e che continua a rappresentare una criticità sul piano ambientale. Secondo quanto illustrato durante l’incontro, la proposta mira a intervenire sulle modalità di gestione dei residui agricoli, offrendo agli enti locali e agli operatori del settore un quadro normativo più definito.

Il documento sarà trasmesso a tutti i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, con la richiesta di inserirne i contenuti già nelle prossime variazioni di bilancio della Regione, primo passaggio ritenuto necessario per avviare il successivo iter legislativo.

All’incontro erano stati invitati tutti i parlamentari regionali della provincia di Ragusa. Hanno preso parte ai lavori Stefania Campo e Nello Dipasquale, mentre gli altri deputati, secondo quanto comunicato dal Comune, non hanno potuto partecipare per concomitanti impegni istituzionali.

Nel corso della riunione, il sindaco Aiello ha sostenuto che il contrasto alle fumarole richiede interventi che vadano oltre le sole attività di controllo. «Non possiamo limitarci a intervenire sulle conseguenze: è necessario rimuovere le cause, offrendo agli agricoltori strumenti concreti e sostenibili per la gestione dei residui delle attività agricole e agro-industriali», ha dichiarato. Il primo cittadino ha inoltre chiesto ai parlamentari regionali di sostenere la proposta nell’ambito della prossima legge finanziaria regionale.

La questione, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, riguarda non soltanto Vittoria ma l’insieme dei Comuni siciliani a vocazione agricola, chiamati a gestire quotidianamente le problematiche legate allo smaltimento dei residui delle produzioni agricole. Per questo il documento sarà condiviso con tutti i componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana nella prospettiva di raccogliere un sostegno trasversale durante l’iter istituzionale.

Gestione dei rifiuti agricoli: il prossimo passaggio

La proposta dovrà ora essere esaminata in sede regionale. L’eventuale inserimento nelle prossime variazioni di bilancio rappresenterebbe il primo passaggio verso una possibile disciplina organica della gestione dei rifiuti agricoli, tema che interessa numerosi territori dell’Isola caratterizzati da una forte presenza del comparto agricolo.