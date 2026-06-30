Un fulmine colpisce una palma e provoca un principio d’incendio. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Vittoria durante il maltempo che interessato buona parte della provincia di Ragusa. L’episodio si è verificato lungo via Garibaldi, nella zona Emaia, dove le fiamme sviluppatesi sulla sommità dell’albero hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma l’accaduto ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti, sorpresi dall’intensità del fenomeno atmosferico.

Secondo una prima ricostruzione, il fulmine avrebbe centrato la parte alta della palma, incendiando le fronde secche presenti sulla chioma. Il rogo si è propagato rapidamente, favorito dalle condizioni meteorologiche caratterizzate da caldo e vento, rendendo necessario mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere le fiamme e impedire che l’incendio potesse estendersi alla vegetazione circostante o rappresentare un pericolo per le persone in transito. L’episodio è avvenuto in una zona particolarmente frequentata della città, motivo per cui la presenza dei soccorritori ha attirato numerosi curiosi.

La palma è rimasta visibilmente danneggiata dall’impatto del fulmine e dall’incendio sviluppatosi subito dopo. Secondo quanto si apprende, saranno i tecnici competenti a verificare le condizioni della pianta e ad accertare l’eventuale presenza di rischi residui prima di stabilire gli interventi necessari.