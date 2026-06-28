Il nuovo comandante della polizia locale di Vittoria, Alessandro Basile, entra in servizio mentre Forza Italia individua le principali criticità del territorio sulle quali concentrare l’attività di controllo. Dal centro cittadino fino alla frazione di Scoglitti, il partito chiede una presenza più capillare degli agenti e propone di pianificare già da ora un dispositivo dedicato all’inizio del prossimo anno scolastico.

A intervenire è il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante, sottolineando il ruolo della polizia locale come presidio per la sicurezza urbana e il rispetto delle regole.

Nel merito delle priorità, il partito richiama l’attenzione su alcune aree considerate particolarmente sensibili della città. Tra queste vengono indicate piazza del Popolo, piazza Senia e via Cavour, dove viene chiesta una presenza costante degli agenti, soprattutto nelle ore serali e durante i fine settimana. Secondo La Rosa, un controllo più frequente contribuirebbe sia al rispetto delle norme sia a rafforzare la percezione di sicurezza tra residenti, commercianti e famiglie.

Un capitolo specifico riguarda Scoglitti, dove durante la stagione estiva, secondo quanto evidenziato dal segretario azzurro, si registrano frequentemente violazioni del Codice della strada. In particolare vengono segnalati motocicli e altri mezzi che percorrono le strade contromano o ignorano la segnaletica, situazioni che, afferma La Rosa, possono rappresentare un rischio per residenti e turisti.

Lo sguardo è rivolto anche ai prossimi mesi. Forza Italia propone infatti di predisporre un piano per la sicurezza scolastica in vista della riapertura degli istituti, con agenti presenti agli ingressi e alle uscite delle scuole per agevolare la viabilità e aumentare la tutela degli studenti.

Nel messaggio di saluto al nuovo comandante, La Rosa ha espresso la convinzione che «attraverso una programmazione attenta dei servizi e una presenza capillare sul territorio sarà possibile dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza», auspicando una collaborazione efficace tra amministrazione, polizia locale e comunità.

Il segretario cittadino ha infine rivolto un ringraziamento agli agenti del Corpo, evidenziando il lavoro svolto quotidianamente nonostante le difficoltà legate alla carenza di organico. Al comandante Alessandro Basile sono stati rinnovati gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il nuovo incarico possa contribuire a rafforzare il presidio del territorio sia a Vittoria sia nella frazione di Scoglitti.