Un’auto in fiamme sulla Modica-Pozzallo ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione lungo la strada statale 194 nella giornata di sabato. L’incendio si è sviluppato mentre una Ford percorreva il tratto in prossimità della stazione di servizio Blanco, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento: tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero un guasto meccanico oppure un cortocircuito, ma al momento non risultano conferme ufficiali sulla dinamica che ha originato l’incendio.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi automobilisti anche per la densa colonna di fumo nero, visibile a notevole distanza. La vicinanza dell’auto in fiamme all’area di servizio ha reso necessario un intervento tempestivo per scongiurare il rischio che il fuoco potesse propagarsi alle strutture circostanti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Ultimate le operazioni di spegnimento, è stata avviata la rimozione del veicolo, passaggio indispensabile per consentire il graduale ripristino della viabilità.

Le operazioni di soccorso hanno avuto inevitabili ripercussioni sul traffico. La circolazione ha registrato lunghe code in entrambe le direzioni, con rallentamenti che hanno interessato il tratto della statale durante le fasi di intervento e di recupero del mezzo incendiato.

Al momento non sono stati segnalati ulteriori sviluppi sulla causa dell’incendio. Gli accertamenti proseguono per chiarire l’origine del rogo e verificare con precisione quanto accaduto.