Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ustionato in via Brescia, a Vittoria, nei pressi di un panificio. L’episodio è avvenuto intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia. Le cause delle ustioni non sono ancora state accertate.

Le lesioni riportate dal giovane sono risultate talmente gravi da rendere necessario il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania, l’unica struttura in grado di garantire in tempi rapidi le cure specialistiche richieste da ustioni di questa entità. Il personale del 118 lo ha soccorso sul posto prima di procedere al trasporto aereo.

Gli agenti della Polizia stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e hanno raccolto le prime testimonianze tra chi si trovava in zona, per stabilire in quali circostanze esatte il 19enne abbia riportato le ustioni.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, alimentando apprensione tra i residenti della zona di via Brescia. Le condizioni del giovane restano gravi.