Il nuovo McDonald’s di Modica aprirà ufficialmente venerdì 3 luglio con un’inaugurazione fissata alle 10.30. Il ristorante sorge nell’area del polo commerciale cittadino, in corrispondenza della nuova rotatoria dell’asse viario e accanto al Conad Super Store Le Liccumie. L’apertura amplia la presenza della catena in provincia di Ragusa e porta con sé nuove opportunità occupazionali.

Il locale è il sesto ristorante McDonald’s attivo nel territorio provinciale, confermando il progressivo consolidamento della rete nella provincia iblea. Prima dell’apertura di Modica erano già operativi due punti vendita a Ragusa, uno a Marina di Ragusa, uno a Pozzallo e uno a Vittoria.

La nuova struttura è stata realizzata dopo una fase di lavori conclusa in tempi contenuti e si inserisce in una delle aree commerciali più frequentate della città. La posizione, lungo un asse viario di collegamento e in prossimità di altre attività commerciali, punta a servire sia i residenti sia chi attraversa quotidianamente la zona.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’investimento riguarda l’occupazione. Il nuovo McDonald’s ha infatti consentito l’assunzione di oltre cinquanta persone, un dato che rappresenta l’impatto più immediato dell’apertura sul territorio locale.

Con questa inaugurazione cresce ulteriormente la presenza del marchio nella provincia di Ragusa, dove negli ultimi anni sono stati aperti diversi ristoranti distribuiti tra il capoluogo e alcuni dei principali centri della fascia costiera e dell’entroterra. L’apertura di Modica completa così un ulteriore tassello della rete provinciale.

L’inaugurazione è prevista venerdì 3 luglio alle ore 10.30, quando il nuovo punto vendita inizierà ufficialmente l’attività.