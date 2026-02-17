Nuova importante opportunità lavorativa nel ragusano: McDonald’s si prepara all’inaugurazione di un nuovo ristorante a Modica, presso il polo commerciale, e annuncia l’avvio delle selezioni per 50 nuove figure professionali. Le assunzioni mirano a comporre il team che gestirà il punto vendita fin dall’apertura.
Addetto/a Ristorazione-Crew
Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.
Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:
- In cucina, il/la Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
- In sala, il/la Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.
Requisiti
- Ottime doti relazionali;
- Diploma di scuola media superiore;
- Orientamento al lavoro di squadra;
- Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.
Arriva il “Job Tour”: come candidarsi
L’iter di selezione è già partito e si svilupperà attraverso il McDonald’s Job Tour, l’iniziativa itinerante che l’azienda utilizza per gestire le nuove aperture sul territorio nazionale. Gli interessati hanno tempo fino al 23 febbraio 2026 per inviare la propria candidatura esclusivamente online clicca qui per i dettagli Mcdonalds.
