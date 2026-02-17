Modica – Mattinata di tensione a Modica, dove un violento scontro stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, intorno alle ore 8:00, in via Modica Sorda, una Volvo condotta da un anziano modicano è finita fuori controllo, terminando la sua corsa contro l’ingresso di un esercizio commerciale.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe entrato in collisione con un altro mezzo per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti. L’impatto è stato talmente energico da proiettare l’auto verso il marciapiede, dove ha letteralmente sfondato la vetrina e danneggiato parte della muratura del negozio, lasciando una scia di macerie e detriti sul selciato.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118. Il conducente dell’auto, sebbene sotto shock, è rimasto cosciente: è stato trasferito all’ospedale “Nino Baglieri” per i necessari accertamenti, ma le sue condizioni non sembrerebbero destare gravi preoccupazioni.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno visto l’impiego dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, che ha provveduto a effettuare i rilievi tecnici necessari per stabilire le responsabilità del sinistro.