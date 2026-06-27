L’Avimec Modica aggiunge un nuovo tassello al proprio organico in vista della prossima stagione con l’ingaggio dell’opposto tedesco Jannis Hopt, atleta di 205 centimetri reduce dall’esperienza italiana con la Prisma Taranto. L’operazione rappresenta uno dei principali movimenti di mercato del club biancoazzurro, che punta a rafforzare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato.

Classe 1996 e originario di Friedrichshafen, Hopt arriva a Modica dopo aver concluso la stagione in Serie A2 con Taranto. Il suo approdo in Puglia era avvenuto nel gennaio 2025, quando la formazione ionica militava ancora in Superlega, prima della prosecuzione del campionato nella seconda serie nazionale.

Il nuovo opposto porta con sé un percorso maturato prevalentemente nel campionato tedesco. Cresciuto nelle giovanili del Volley YoungStars Friedrichshafen, ha poi disputato diverse stagioni nella Bundesliga con le maglie di CV Mitteldeutschland, United Volleys Rhein-Main, TV Rottenburg, Helios Grizzlys Giesen, Blue Volleys Gotha e, più recentemente, Ceratonia Volleys Eltmann, dove ha giocato fino al trasferimento in Italia.

Per la società modicana si tratta di un innesto destinato a incrementare le soluzioni offensive della squadra guidata da Enzo Distefano. La dirigenza, con il direttore sportivo Salvo Monaco e il direttore generale Luca Leocata, prosegue così la costruzione dell’organico in vista della nuova stagione, affidandosi a un giocatore che può mettere a disposizione esperienza internazionale e conoscenza del campionato italiano.

Nelle prime dichiarazioni da giocatore biancoazzurro, Hopt ha spiegato di aver scelto di proseguire la propria carriera in Italia dopo l’esperienza vissuta a Taranto.

“Dopo la scorsa stagione volevo assolutamente rimanere in Italia e l’opportunità che mi è stata offerta dall’Avimec Modica è stata la più interessante e mi ha reso molto felice.” L’opposto tedesco ha aggiunto di attendere con entusiasmo l’inizio della nuova avventura, con l’obiettivo di creare rapidamente un gruppo competitivo e contribuire ai risultati della squadra.

“Non vedo l’ora di arrivare a Modica e conoscere compagni e tifosi. Spero di diventare squadra il prima possibile e di portare il più in alto possibile il nome della città.”

L’arrivo di Hopt conferma la volontà dell’Avimec Modica di consolidare il proprio organico con giocatori di esperienza internazionale, puntando a disputare una stagione competitiva nel prossimo campionato.