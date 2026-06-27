Terremoto in Venezuela: il Comitato provinciale UNICEF di Ragusa ha aderito alla campagna nazionale di raccolta fondi promossa da UNICEF Italia per sostenere la popolazione colpita dal violento sisma che, secondo le informazioni diffuse dall’organizzazione, ha interessato il Paese il 24 giugno provocando vittime, feriti e ingenti danni, con la zona di La Guaira, sulla costa a nord di Caracas, tra le più colpite.

L’iniziativa punta a sostenere gli interventi umanitari destinati ai bambini e alle famiglie coinvolte nell’emergenza. I volontari del Comitato ragusano sono già impegnati nella raccolta di donazioni che contribuiranno alle attività di assistenza predisposte dall’UNICEF nelle aree interessate dal terremoto.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione, il sisma ha aggravato una situazione già complessa per il Venezuela, dove milioni di persone necessitavano di assistenza umanitaria prima dell’evento. L’UNICEF, presente nel Paese dal 1967, sta valutando i bisogni più urgenti e predisponendo la distribuzione di kit di primo soccorso, acqua potabile, alimenti terapeutici e beni di prima necessità, oltre all’allestimento di rifugi temporanei per chi ha perso la propria abitazione.

La presidente provinciale di UNICEF Ragusa, Elisa Mandarà, ha spiegato che il comitato ha deciso di aderire immediatamente alla raccolta fondi, sottolineando come nelle emergenze siano soprattutto i bambini a subire le conseguenze più gravi. Nel suo intervento ha inoltre ringraziato Gianpiero Puma, make-up artist venezuelano residente a Modica, che ha scelto di sostenere la campagna mettendo a disposizione i propri locali e i canali social per favorire la diffusione dell’iniziativa.

Puma, originario del Venezuela, ha raccontato di vivere la tragedia anche sul piano personale. «Non posso non abbracciare l’iniziativa UNICEF: è qualcosa che mi tocca direttamente. È la mia terra, il mio Paese», afferma, spiegando di avere anche amici tra le persone disperse e di voler contribuire agli aiuti attraverso un’organizzazione di cui conosce «la serietà e la trasparenza».

Secondo i dati riportati nel comunicato, il numero delle vittime e dei dispersi è ancora in aggiornamento e la situazione resta in evoluzione. Per questo motivo il Comitato provinciale invita chi desidera contribuire a sostenere la raccolta fondi, destinata a finanziare gli interventi umanitari nelle aree colpite dal terremoto.

Le donazioni potranno essere effettuate presso la sede del Comitato UNICEF di Ragusa oppure tramite bonifico dedicato. Le risorse raccolte saranno destinate alle attività di emergenza coordinate dall’UNICEF sul territorio venezuelano.