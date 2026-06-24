L’Avimec Modica prosegue nel segno della continuità in vista della prossima stagione sportiva. Dopo aver definito la composizione dello staff tecnico, la società biancoazzurra ha deciso di mantenere invariata anche l’area sanitaria, confermando il dottor Giovanni Aprile e il team del centro Manu Medica per la gestione e il monitoraggio degli atleti. La scelta rappresenta un ulteriore tassello nella programmazione del club, che punta a consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni.

La collaborazione tra il professionista modicano e la società dura fin dai primi campionati disputati dalla squadra in Serie A3. Nel corso delle stagioni, il gruppo medico ha seguito i giocatori sia nelle attività quotidiane sia nel recupero dagli infortuni, diventando un riferimento stabile all’interno dell’organizzazione sportiva.

La conferma dello staff fisioterapico e medico si inserisce in una linea di continuità già avviata dalla dirigenza. L’obiettivo è garantire agli atleti un supporto costante durante la preparazione e nel corso della stagione agonistica, riducendo al minimo le criticità legate alla condizione fisica della rosa.

Nel commentare il rinnovo dell’accordo, il dottor Aprile ha ricordato il percorso condiviso con il club: «Accompagno gli atleti che fanno parte del roster modicano fin dalla loro prima storica stagione in serie A3 e, guardandomi indietro, non posso che essere fiero del percorso fatto insieme».

Il responsabile dell’area medica ha sottolineato come la crescita del centro sanitario e quella della società sportiva abbiano proceduto parallelamente nel corso degli anni. Aprile ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dal gruppo di professionisti che lo affianca e il rapporto costruito con staff tecnico e giocatori.

«Tra noi, lo staff tecnico e gli atleti c’è una sintonia straordinaria», ha dichiarato, aggiungendo che l’obiettivo resta quello di garantire la migliore tutela possibile della salute degli sportivi.

Con la riconferma dell’area sanitaria, l’Avimec Modica completa un altro passaggio della pianificazione per la prossima annata, mantenendo figure che già conoscono struttura, esigenze e metodologie della squadra. Una scelta che punta a preservare la continuità operativa in vista dell’avvio della nuova stagione.