Un bambino di appena un anno è morto nelle scorse ore a Vittoria, nel Ragusano, dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere stato causato da una meningite fulminante, ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti sanitari. La vicenda ha suscitato forte attenzione in città anche per la velocità con cui la malattia avrebbe compromesso il quadro clinico del piccolo.

Il bambino era stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria qualche sera prima della morte. Dopo una prima valutazione medica, era stato ricoverato nel reparto di Pediatria per essere sottoposto alle cure necessarie e al monitoraggio delle sue condizioni.

Con il passare delle ore il quadro clinico si sarebbe aggravato rapidamente. I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera di Catania, dove il piccolo è stato preso in carico da un’équipe specialistica.

Nonostante il trasferimento urgente e i tentativi di trattamento, le condizioni del bambino erano già estremamente critiche. I medici del capoluogo etneo non sono riusciti a invertire l’evoluzione della malattia e il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero.

Al momento, la causa della morte non è stata ancora ufficialmente accertata. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una meningite fulminante, una forma particolarmente aggressiva dell’infezione che può evolvere in tempi molto rapidi e provocare gravi complicazioni.

La vicenda potrebbe ora avere anche un risvolto giudiziario. Secondo quanto si apprende, la Procura di Ragusa starebbe valutando l’apertura di un fascicolo per chiarire tutti gli aspetti legati alla morte del bambino.

L’eventuale indagine avrebbe l’obiettivo di ricostruire con precisione il decorso clinico, verificare le cause del decesso e accertare ogni elemento utile a comprendere quanto accaduto.