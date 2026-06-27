Ragusa si stringe attorno alla famiglia di Giorgio Poidomani e Pina Firrincieli, i coniugi morti nei giorni scorsi in seguito al grave incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Ragusa–Santa Croce Camerina. Questa mattina, sabato 27 giugno, la comunità parteciperà ai funerali della coppia nella chiesa di San Pio X, in un momento di raccoglimento che segue una vicenda che ha profondamente colpito la città.

Le esequie sono in programma alle 11.30 e rappresentano l’occasione per l’ultimo saluto a una coppia molto conosciuta nel territorio. Giorgio Poidomani aveva 90 anni ed era un ex dipendente Anic; la moglie, Pina Firrincieli, aveva 85 anni.

Secondo quanto emerso, il marito è deceduto poche ore dopo il violento impatto. La moglie, trasportata in ospedale in condizioni gravissime, è morta nella stessa giornata nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità ragusana, che nelle ultime ore ha espresso numerosi messaggi di cordoglio nei confronti dei familiari.

L’incidente riporta anche l’attenzione sulla strada provinciale Ragusa–Santa Croce Camerina, un’arteria già segnata in passato da numerosi sinistri gravi. Il nuovo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza della viabilità lungo questo collegamento, più volte teatro di incidenti con conseguenze pesanti.

Resta forte il dolore per una vicenda che ha colpito due coniugi uniti anche nel tragico destino. La celebrazione funebre di oggi offrirà alla città l’opportunità di condividere il lutto e di rendere omaggio alla loro memoria.