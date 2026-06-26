Dal 27 giugno al 2 luglio 2026 l’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa ospiterà SINE PONDERE, mostra di arte contemporanea che mette a confronto le ricerche artistiche di Pina Gurrieri, Karina Lukasik e Alessandra Spadaro. L’iniziativa propone un percorso espositivo costruito attorno al tema della leggerezza intesa come chiave di lettura della realtà, attraverso opere che affrontano i concetti di memoria, trasformazione e rapporto tra presenza e assenza.

L’esposizione aprirà al pubblico sabato 27 giugno alle 19.30, con un incontro introduttivo affidato a Ciro Salinitro, critico e promotore culturale, che offrirà un inquadramento del progetto espositivo e delle poetiche sviluppate dalle tre artiste.

La mostra prende il nome dall’espressione latina “Sine Pondere”, traducibile come “senza peso”. Il riferimento richiama un’idea di leggerezza che non coincide con la superficialità, ma con una diversa modalità di osservare il mondo. Il percorso espositivo riunisce linguaggi artistici differenti che dialogano tra loro attraverso immagini e installazioni capaci di suggerire riflessioni sulla dimensione del tempo, della memoria e della percezione.

Le opere esposte affrontano temi comuni pur mantenendo identità espressive autonome. Il progetto invita il pubblico a soffermarsi sull’equilibrio tra materia e immateriale, tra ciò che appare e ciò che rimane invisibile, proponendo una fruizione lenta e contemplativa dell’esperienza artistica.

La sede scelta è l’Auditorium San Vincenzo Ferreri, in Piazza G.B. Hodierna a Ragusa, dove la mostra resterà visitabile fino al 2 luglio con ingresso libero. Gli orari di apertura saranno dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 21, consentendo la visita sia nelle ore mattutine sia nel tardo pomeriggio e in serata.

L’iniziativa arricchisce il calendario culturale cittadino con un appuntamento dedicato all’arte contemporanea, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere il lavoro delle tre artiste attraverso un progetto condiviso che sviluppa un unico filo conduttore, pur nella diversità dei linguaggi espressivi.