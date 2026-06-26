Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 417 “di Caltagirone”, nel territorio di Ramacca, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due persone ferite, soccorse dal personale sanitario del 118 anche con il supporto dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti, mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.

Secondo una prima ricostruzione, le due vetture sono entrate in collisione lungo il tratto della statale. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento e saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire come si sia verificato lo scontro.

Le condizioni dei feriti hanno reso necessario l’intervento del Servizio 118, che ha inviato sul posto sia le ambulanze sia l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di soccorso e l’eventuale trasferimento in ospedale. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul loro stato di salute.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia, impegnati nell’assistenza ai soccorritori e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

La gestione della viabilità e i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Caltagirone, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche il personale ANAS, incaricato di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata interessata dall’incidente.

L’incidente ha comportato rallentamenti lungo la SS 417 durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esito degli accertamenti potranno emergere nelle prossime ore.