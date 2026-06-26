Una mattinata di disagi lungo la strada statale Gela-Vittoria, dove un autocarro adibito al trasporto di paglia e fieno ha perso parte del proprio carico dopo il ribaltamento del rimorchio. L’incidente, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha provocato la dispersione di numerose rotoballe e di materiale vegetale sulla carreggiata, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del rimorchio, rimozione del carico disperso e pulizia della sede stradale per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti. L’incidente ha però causato forti rallentamenti alla circolazione, con code e incolonnamenti lungo il tratto interessato. (Foto Assenza)