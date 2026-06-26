Le Frecce Tricolori hanno sorvolato il cielo di Marina di Modica, richiamando cittadini e visitatori lungo la scogliera, sulla spiaggia e nelle piazze del litorale. L’esibizione, organizzata in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Regione Siciliana, ha rappresentato il momento centrale della mattinata, accompagnata dalla partecipazione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare al Villaggio Azzurro.

L’evento ha trasformato il litorale modicano in un punto di ritrovo per numerosi spettatori che hanno seguito con il naso all’insù le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La manifestazione si inserisce nel programma dedicato alla ricorrenza dello Statuto speciale della Sicilia, uno degli appuntamenti istituzionali più significativi per la Regione.

A fare da cornice alla giornata è stato il Villaggio Azzurro, dove le esibizioni della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare hanno preceduto e accompagnato il passaggio delle Frecce Tricolori, contribuendo all’atmosfera dell’iniziativa.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha sottolineato il lavoro svolto per l’organizzazione dell’evento e la risposta del pubblico. «Giorni di lavoro intenso – ha dichiarato – premiati dagli applausi e dalla partecipazione di chi, sulla scogliera, dalla spiaggia e in piazza, ha condiviso con noi una mattinata emozionante».

Le celebrazioni hanno così unito il valore istituzionale dell’anniversario con un’iniziativa aperta alla cittadinanza, offrendo un momento di partecipazione collettiva nel quale il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale è diventato il simbolo della ricorrenza.

La manifestazione si è conclusa senza criticità segnalate nel testo disponibile, lasciando spazio al significato commemorativo dell’iniziativa e alla partecipazione del pubblico che ha seguito lo spettacolo dal litorale di Marina di Modica.