Il Frigintini Calcio ha avviato la costruzione della squadra che affronterà il campionato di Promozione 2026/2027, puntando sulla continuità e su alcuni innesti mirati per affrontare la nuova stagione con maggiori certezze. A guidare il lavoro sul mercato è il nuovo responsabile dell’area tecnica Stefano Di Rosa, incaricato di definire la rosa insieme all’allenatore confermato Ciccio Di Rosa. L’obiettivo dichiarato dalla società resta quello della permanenza in categoria, possibilmente senza le difficoltà incontrate nella passata stagione.

La programmazione è già entrata nel vivo. In attesa dell’apertura ufficiale delle liste di trasferimento, prevista nel mese di luglio, la dirigenza ha impostato diverse trattative per rinforzare l’organico. I nomi dei possibili nuovi arrivi non sono stati resi noti, ma secondo quanto riferito dal club sarebbero in fase avanzata quattro o cinque operazioni destinate a colmare le lacune emerse durante lo scorso campionato.

Il primo tassello della nuova squadra resta però il gruppo già presente in organico. Hanno infatti confermato la propria permanenza Kevin Sangiorgio, Diego Lo Magno, Raffaele Arrabito, Lorenzo Caruso, Gianluca Cicero, Angelo Denaro, Giovanni Macauda, Salvatore Cavallo, Angelo Amato, Samuele Savarino, Alejandro Ragusa, Lorenzo Sortino, Giovanni Denaro, Orazio Vicari e Thomas Concolino. Si tratta in larga parte di giovani calciatori che nella scorsa stagione hanno maturato esperienza in Promozione e sui quali la società intende continuare a investire.

Tra le novità della prossima stagione ci sarà anche la sostituzione del capitano Salvo Vitale, che ha deciso di lasciare il calcio giocato. Una partenza che rende necessario l’inserimento di elementi con maggiore esperienza, chiamati ad affiancare un gruppo che manterrà una forte componente giovanile.

Stefano Di Rosa ha spiegato che la scelta di ripartire dalle riconferme nasce dalle prestazioni offerte dalla squadra nella parte conclusiva dell’ultimo campionato, quando il gruppo ha dimostrato di poter competere in una categoria impegnativa come la Promozione. L’intenzione è quella di completare la rosa con profili funzionali alle esigenze tecniche, così da affrontare il torneo con maggiore equilibrio.

Il dirigente ha anche evidenziato come, rispetto allo scorso anno, il club possa programmare il lavoro con maggiore anticipo, avendo già la certezza della categoria nella quale disputerà il prossimo campionato. Una condizione che, secondo la società, consente di pianificare con maggiore serenità sia il mercato sia la preparazione estiva.