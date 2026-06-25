La Virtus Ragusa completa lo staff tecnico della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale, confermando Lia Valerio e Giovanni Pioggia come assistenti di coach Recupido. La scelta punta sulla continuità tecnica e sulla valorizzazione di figure che conoscono già l’ambiente biancazzurro, consolidando un gruppo di lavoro già inserito nella realtà del club.

Per Lia Valerio si tratta del quinto anno nel ruolo di assistant coach. Originaria di Portogruaro e classe 1987, ha iniziato il proprio percorso sulla panchina della Virtus nell’estate del 2022, lavorando inizialmente con Antonio Bocchino. Nelle stagioni successive ha assunto responsabilità crescenti, collaborando anche con Recupido durante l’annata 2023/24 e nella prima parte della stagione 2024/25 in Serie B Nazionale, prima dell’esperienza al fianco di coach Di Gregorio fino al termine dell’ultimo campionato.

Nelle sue dichiarazioni, Valerio ha sottolineato di percepire nella società «il desiderio di costruire qualcosa di profondo», indicando come priorità la crescita dei giovani, il senso di appartenenza e il legame con il territorio. «I risultati sono importanti, ma sono la conseguenza di quello che fai in profondità», ha affermato, definendo stimolante il nuovo incarico.

Accanto a lei continuerà il percorso di Giovanni Pioggia, classe 2003, che vivrà la seconda stagione da assistente della prima squadra. Nel corso dell’ultima annata ha svolto attività anche nel settore giovanile, guidando la seconda formazione Under 17, composta da atleti nati nel 2010, e l’Under 14. La sua conferma rappresenta una scelta orientata alla crescita interna delle competenze tecniche e alla continuità del progetto sportivo.

Pioggia ha descritto la permanenza nello staff come un motivo di orgoglio e una responsabilità da affrontare con entusiasmo. Ha ringraziato la presidente Sabbatini e la società per la fiducia ricevuta, evidenziando come il lavoro quotidiano con Recupido e Valerio rappresenti un’importante occasione di formazione professionale. Un pensiero è stato rivolto anche a coach Di Gregorio, con cui aveva collaborato nella scorsa stagione.

Con l’ufficializzazione dei due assistenti, la Virtus definisce così l’organigramma tecnico della prima squadra in vista dell’avvio della nuova stagione di Serie B Interregionale, puntando sulla continuità e sull’esperienza maturata all’interno del club.