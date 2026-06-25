Federalberghi Ragusa ha rinnovato i propri vertici, affidando la presidenza a Giovanni Occhipinti, eletto dall’assemblea riunita nella sede provinciale di Confcommercio Ragusa. Il rinnovo delle cariche segna l’avvio di una nuova fase per l’associazione che rappresenta gli operatori alberghieri del territorio, con un direttivo chiamato ad affrontare le prospettive di crescita del comparto turistico provinciale.

L’assemblea si è svolta alla presenza del presidente regionale di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, che ha seguito i lavori e ha espresso il proprio apprezzamento per la squadra scelta dagli associati. Accanto al nuovo presidente, Rosario Dibennardo assume il ruolo di presidente onorario e di vicepresidente vicario, dopo una lunga esperienza alla guida dell’associazione.

Il nuovo consiglio direttivo è composto anche da Rosa Chiaramonte, vicepresidente, insieme a Carlotta Schininà, Ciriaco Serafino Campus, Felice Di Donato, Daria Miccichè, Fabio Piccitto e Maria Chiara Magro.

Nel suo primo intervento da presidente, Occhipinti ha ringraziato gli associati per la fiducia ricevuta e ha rivolto un riconoscimento al lavoro svolto da Rosario Dibennardo negli anni della sua presidenza. Ha poi sottolineato come la composizione del direttivo sia stata pensata per rappresentare alcune delle principali realtà imprenditoriali della provincia, ricordando l’ingresso di rappresentanti dei gruppi Mangia e Minardo. L’obiettivo indicato è quello di rafforzare il confronto tra gli operatori e mantenere alta l’attenzione delle istituzioni sulle esigenze del comparto turistico.

Tra i temi affrontati anche le prospettive di sviluppo del territorio. Secondo Occhipinti, gli investimenti in corso, il completamento del collegamento stradale tra Ragusa e Catania e gli interventi previsti sull’aeroporto di Comiso potrebbero incidere sulla crescita del turismo provinciale nei prossimi anni. Si tratta di una fase che, nelle intenzioni del nuovo presidente, richiederà una programmazione condivisa tra imprese e istituzioni.

Per il presidente regionale Nico Torrisi, la scelta di Occhipinti rappresenta un passaggio nel segno della continuità, evidenziando il lavoro svolto negli anni precedenti da Dibennardo e la solidità della rappresentanza dell’associazione nel territorio ragusano.

Lo stesso Rosario Dibennardo ha espresso soddisfazione per l’elezione del nuovo presidente, ricordando la collaborazione maturata nel corso degli anni e ringraziando l’assemblea sia per la nomina a vicepresidente vicario sia per il conferimento della presidenza onoraria.

Un messaggio di augurio è arrivato anche dal presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che ha evidenziato il ruolo strategico del turismo per l’economia della provincia, auspicando che il nuovo direttivo possa rappresentare efficacemente le esigenze delle imprese del settore.