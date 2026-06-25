Quaranta studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Enrico Fermi” di Vittoria hanno concluso i primi corsi di vela e windsurf organizzati dal Circolo Velico Kaucana nell’ambito delle attività finanziate con i fondi del Piano Estate 2025/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa ha consentito agli studenti di svolgere un percorso pratico dedicato alla navigazione, affiancando alle attività sportive momenti di formazione sulla sicurezza in mare e sul rispetto dell’ambiente.

Il progetto rappresenta una collaborazione tra la scuola e il Circolo Velico Kaucana, nata con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza educativa al di fuori delle aule scolastiche. Le attività si sono svolte attraverso lezioni teoriche e prove pratiche, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi sia alla vela sia al windsurf.

Secondo quanto reso noto dal circolo, il presidente Nunzio Micieli ha espresso soddisfazione per la partecipazione degli studenti e per il coinvolgimento dell’istituto scolastico. «Abbiamo fatto entrare realmente la vela nella scuola, con piena soddisfazione ed entusiasmo di studenti e tutor», ha dichiarato, sottolineando come molti ragazzi abbiano affrontato questa esperienza «con curiosità, rispetto e voglia di mettersi alla prova».

Nel bilancio dell’iniziativa, Micieli ha ringraziato la dirigente scolastica Rosaria Costanzo, il direttore dei servizi generali e amministrativi, il personale amministrativo e i docenti che hanno collaborato all’organizzazione del progetto. «Quando scuola e territorio lavorano insieme, i risultati sono tangibili», ha affermato, indicando nella vela uno strumento utile per sviluppare competenze legate alla disciplina, al lavoro di squadra, alla sicurezza e alla consapevolezza ambientale.

Tra gli aspetti evidenziati dagli organizzatori figura anche il valore educativo dell’attività sportiva in mare. «La vela insegna a leggere il vento, a rispettare l’ambiente, a prendere decisioni rapide e responsabili», ha aggiunto il presidente del Circolo Velico Kaucana, spiegando che si tratta di competenze trasferibili anche nella vita quotidiana.

L’esperienza non si fermerà con la conclusione di questi primi corsi. Il circolo ha infatti annunciato che nelle prossime settimane saranno avviate nuove attività dedicate agli alunni della scuola primaria, con l’obiettivo di ampliare la diffusione della cultura velica sul territorio e favorire un contatto diretto dei più giovani con il mare attraverso percorsi formativi e sportivi.