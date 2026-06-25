La Sicilia resta sotto osservazione per il maltempo anche nella giornata di giovedì 25 giugno, con il Dipartimento della Protezione Civile regionale che ha confermato un’allerta meteo gialla estesa a tutte le province dell’Isola, compresa Ragusa. Dopo una mattinata in prevalenza stabile, le condizioni atmosferiche sono destinate a peggiorare nelle ore centrali della giornata, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto nelle zone interne.

Le previsioni indicano un quadro meteorologico caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione subtropicale, ma con un’instabilità che tenderà a svilupparsi nelle ore più calde. I fenomeni interesseranno principalmente i rilievi e le aree interne della Sicilia, dove potranno formarsi temporali di moderata o forte intensità.

Non si escludono sconfinamenti verso la costa, in particolare sui versanti tirrenici orientali e lungo le aree ioniche settentrionali, dove la nuvolosità potrà risultare più compatta nel corso del pomeriggio.

Le temperature rimarranno generalmente stabili e superiori alle medie del periodo, pur registrando una diminuzione nelle località interessate dalle precipitazioni. La presenza delle celle temporalesche potrebbe infatti favorire un temporaneo abbassamento dei valori termici accompagnato da raffiche di vento.

I venti saranno per lo più deboli e di direzione variabile, con rinforzi dai quadranti settentrionali sui settori occidentali dell’Isola e venti occidentali sul Canale di Sicilia. I mari si presenteranno poco mossi o quasi.

L’allerta gialla rappresenta un livello di criticità ordinaria, ma richiama comunque alla prudenza, soprattutto nelle aree che potrebbero essere interessate da precipitazioni intense in tempi brevi. I fenomeni temporaleschi, pur localizzati, possono determinare disagi alla circolazione e rapidi accumuli d’acqua.