COMISO si prepara ad accogliere la terza edizione di “Bianco Rosso e… Ascolti in calice”, l’appuntamento dedicato al vino e agli eventi culturali in programma giovedì 26 giugno in via degli Studi. La manifestazione, promossa con il coinvolgimento dell’assessorato allo Spettacolo, proporrà dalle 19 fino a mezzanotte un percorso tra degustazioni, musica, teatro e cinema, con la partecipazione di artisti e associazioni del territorio.

Al centro della serata ci saranno le degustazioni di vini provenienti da diverse regioni italiane, curate dal sommelier FISAR Giovanni Carbone in collaborazione con la distribuzione “Teruar Wine Selection”. I partecipanti avranno la possibilità di assaggiare etichette bianche, rosate e rosse attraverso un percorso dedicato alla produzione enologica nazionale.

Accanto alla parte dedicata ai vini, il programma prevede una serie di appuntamenti artistici distribuiti nell’arco della serata. Tra gli eventi annunciati figurano le esibizioni della Street Band, lo spettacolo teatrale di Claudio Morici, il racconto dedicato a Fabrizio De André proposto da “I Magistrati”, l’esibizione musicale del Creative Ensemble 4e33 e, a chiudere la manifestazione, la proiezione del film “Il Postino”, prevista intorno alla mezzanotte.

L’organizzazione è affidata ad Alessandro Nobile e all’associazione 4e33, mentre l’assessore comunale allo Spettacolo, Giovanni Assenza, ha sottolineato la soddisfazione per il raggiungimento della terza edizione dell’iniziativa. «Siamo contenti di essere arrivati alla terza edizione», ha dichiarato l’assessore, evidenziando la varietà delle proposte previste nel corso della serata.

L’evento punta a unire momenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento con la valorizzazione delle produzioni vitivinicole italiane, offrendo ai visitatori un programma articolato distribuito lungo tutta la serata.