Il Modica Calcio riparte da una delle certezze della stagione appena conclusa. La società rossoblù ha ufficializzato la permanenza di Alessio Asero, attaccante esterno che continuerà a far parte della rosa guidata da Filippo Raciti nel prossimo campionato di Serie D. Una scelta che garantisce continuità tecnica a una squadra chiamata ad affrontare una categoria nazionale dopo il percorso dell’ultima stagione.
La conferma di Asero rappresenta uno dei primi tasselli della programmazione estiva del club. Il giocatore è stato tra gli elementi più utilizzati nell’annata precedente, chiusa con 21 presenze in campionato, dato che ne testimonia il ruolo centrale all’interno delle rotazioni tecniche.
Nel corso della stagione appena conclusa, l’esterno offensivo ha offerto un contributo costante alla fase d’attacco della formazione modicana. Oltre alla continuità di impiego, Asero si è distinto per la capacità di incidere negli ultimi metri, chiudendo l’annata come quarto miglior marcatore della squadra, alle spalle degli attaccanti centrali.
Numeri che hanno convinto società e staff tecnico a proseguire insieme anche nel nuovo campionato. La permanenza dell’esterno garantisce infatti la presenza di un calciatore già inserito nei meccanismi di gioco e conoscitore dell’ambiente rossoblù.
Tra gli episodi più significativi della sua stagione resta la doppietta realizzata allo stadio “Vincenzo Barone” contro la Rosmarino, una delle prestazioni che hanno maggiormente contribuito a consolidarne il rapporto con la tifoseria.
La conferma di Asero arriva in una fase importante della costruzione della squadra che affronterà la Serie D. Per il Modica si tratta di una scelta orientata alla continuità, mantenendo in organico un giocatore che ha già dimostrato di poter offrire rendimento e affidabilità nel corso di un’intera stagione.
Con l’avvicinarsi della preparazione estiva, il club prosegue dunque il lavoro di definizione della rosa. La permanenza dell’attaccante esterno rappresenta un segnale chiaro della volontà di conservare una parte significativa dell’ossatura che ha caratterizzato l’ultimo campionato e di affrontare la nuova categoria con basi già consolidate.