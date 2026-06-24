Il Modica Calcio riparte da una delle certezze dell’ultima stagione. La società rossoblù ha infatti confermato Christos Intzidis, che continuerà a guidare il reparto arretrato anche nel prossimo campionato. Una scelta che garantisce continuità tecnica a una squadra già al lavoro sulla costruzione dell’organico per la nuova annata.

Tra i giocatori maggiormente impiegati nel corso della stagione appena conclusa, il difensore greco si è ritagliato un ruolo centrale nello scacchiere allenato da Filippo Raciti. La sua permanenza rappresenta uno dei primi elementi attorno ai quali il club sta definendo la rosa che affronterà il prossimo torneo.

La conferma di Christos Intzidis al Modica Calcio arriva dopo un campionato nel quale il centrale ellenico si è distinto per continuità di rendimento e presenza in campo. Caratteristiche che lo hanno reso uno dei riferimenti della retroguardia rossoblù.

Nel corso della stagione, il difensore è riuscito a conquistare anche la fiducia dei tifosi modicani. Tra gli episodi più significativi resta il gol realizzato in Coppa Italia contro l’Avola, una rete che consentì alla formazione rossoblù di superare il turno e che contribuì a rafforzare il legame tra il giocatore e l’ambiente.

Un aspetto che può risultare prezioso anche in vista della prossima annata è la conoscenza della categoria. Intzidis, infatti, ha già maturato un’esperienza in Serie D con la maglia della Vis Artena, un bagaglio che potrà tornare utile all’interno di una squadra che punta a confermarsi competitiva.

La società prosegue così il lavoro di definizione dell’organico partendo da uno degli elementi che hanno garantito maggiore continuità nell’ultimo campionato. La permanenza del difensore greco rappresenta un segnale di continuità e un punto di partenza per il nuovo progetto tecnico del club rossoblù.