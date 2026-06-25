L’aggiornamento dell’Isee entro il 30 giugno 2026 diventa decisivo per milioni di famiglie che percepiscono l’Assegno Unico Universale. Chi non presenta una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) aggiornata continuerà a ricevere l’importo minimo previsto dalla normativa e potrebbe perdere il diritto al recupero delle somme maturate nei mesi precedenti.

La scadenza riguarda tutti i beneficiari già in pagamento. L’Inps non richiede una nuova domanda per continuare a ricevere il sostegno, ma il rinnovo dell’Isee resta indispensabile per ottenere l’importo effettivamente spettante in base alla situazione economica del nucleo familiare.

L’Assegno Unico continua a rappresentare una delle principali misure di sostegno alla natalità e alle famiglie con figli a carico. Il beneficio viene riconosciuto per ogni figlio minorenne e, in presenza di specifici requisiti, fino ai 21 anni. Per i figli con disabilità non sono previsti limiti anagrafici.

Nel 2026 gli importi sono stati adeguati all’inflazione con una rivalutazione dell’1,4%, che ha interessato sia le soglie Isee sia gli importi erogati. L’ammontare del contributo varia infatti in base all’indicatore economico del nucleo familiare: più basso è l’Isee, maggiore è l’importo riconosciuto.

Senza un Isee aggiornato, il sistema applica automaticamente la fascia minima. Questo significa che anche famiglie con redditi e patrimoni che darebbero diritto a importi più elevati ricevono temporaneamente la quota base prevista dalla misura.

Cosa accade dopo il 30 giugno

La data del 30 giugno rappresenta il termine utile per ottenere il ricalcolo retroattivo delle somme spettanti. Chi presenterà la Dsu entro la scadenza vedrà l’assegno unico ricalcolato e riceverà automaticamente gli arretrati maturati a partire da marzo.

Per molte famiglie la differenza economica può essere significativa. Nei nuclei con più figli o con condizioni che consentono maggiorazioni, il recupero può arrivare a diverse centinaia di euro.

Diversa la situazione per chi aggiornerà l’Isee dopo il 30 giugno. In questo caso l’Inps adeguerà l’importo solo dal mese successivo alla presentazione della nuova documentazione, senza riconoscere le differenze maturate nei mesi precedenti.

La conseguenza pratica è una perdita definitiva degli arretrati che sarebbero stati riconosciuti con un aggiornamento effettuato entro il termine previsto.

Perché l’Isee resta centrale nel calcolo dell’assegno

L’Isee è il parametro utilizzato dall’Inps per determinare l’importo reale dell’Assegno Unico e l’eventuale accesso alle maggiorazioni previste dalla normativa.

La revisione delle soglie avvenuta nel 2026 ha accentuato l’importanza dell’aggiornamento annuale. Un indicatore non rinnovato impedisce infatti all’Istituto di verificare la situazione economica effettiva della famiglia e porta automaticamente all’erogazione della quota minima.

Per i nuclei familiari interessati, l’adempimento richiede pochi passaggi ma può incidere in modo diretto sul bilancio domestico. Con la scadenza ormai vicina, il rinnovo dell’Isee diventa uno degli appuntamenti più rilevanti per non perdere una parte del sostegno economico destinato ai figli.