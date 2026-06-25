Marina di Ragusa si prepara a una stagione ricca di appuntamenti culturali e di intrattenimento. Dopo il recente rinnovo del direttivo, la Pro Loco Mazzarelli ha presentato un calendario estivo che accompagnerà residenti e turisti da giugno fino all’autunno, con iniziative gratuite dedicate a cinema, letteratura, arte e attività per tutte le età. La novità principale è l’avvio di una nuova programmazione che punta a consolidare gli eventi già presenti sul territorio e ad ampliare la rete di collaborazioni culturali.

La stagione è stata preceduta da due iniziative che hanno già coinvolto la comunità locale: una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti sulle spiagge del litorale e una mostra collettiva ospitata negli spazi del Kamena, con le opere degli allievi della pittrice Kristina Bjelova.

Il primo appuntamento del calendario entrerà nel vivo il 26 giugno, quando il Giardino delle Suore del Sacro Cuore ospiterà una serata di cinema all’aperto realizzata insieme al Cinematografo Viaggiante. In programma la proiezione del film Tre di troppo, diretto da Fabio De Luigi.

Pochi giorni dopo, il 30 giugno, spazio alla letteratura con l’anteprima di Liolà, dedicata alla presentazione del libro Bitume di Vincenzo Cascone. L’incontro vedrà la partecipazione di Marco Steiner e Andrea Guastella e rappresenterà l’avvio degli appuntamenti estivi dedicati alla lettura.

Il cartellone proseguirà nei mesi di luglio e agosto con presentazioni di libri, mostre, laboratori creativi e proiezioni cinematografiche all’aperto, rivolgendosi sia ai residenti sia ai visitatori della località balneare ragusana.

La programmazione non si fermerà con la fine dell’estate. A settembre sono infatti previsti due eventi di rilievo organizzati in collaborazione con la Pro Loco: il Costa Iblea Film Festival, in programma dal 10 al 13 settembre, e Marina Gourmet, dal 19 al 21 settembre.

La chiusura della stagione è prevista a ottobre con “Vento in Poppa”, manifestazione che interesserà diverse piazze del centro di Marina di Ragusa. L’evento unirà attività sportive, laboratori, spettacoli teatrali e una caccia al tesoro digitale all’aperto.

Il presidente della Pro Loco, Antonio Carnemolla, ha spiegato che il nuovo direttivo, insediatosi a maggio, ha lavorato per garantire continuità agli appuntamenti storici dell’associazione introducendo al tempo stesso nuove collaborazioni e nuove proposte culturali.

L’intero programma è sostenuto dal Comune di Ragusa e dal contributo di sponsor privati. I dettagli delle iniziative saranno pubblicati attraverso i canali ufficiali dell’associazione.