Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente sull’A18 avvenuto nella notte all’interno della galleria Taormina, lungo l’autostrada Messina-Catania in direzione del capoluogo etneo. Nello schianto è rimasta ferita anche la figlia, una bambina trasportata in ospedale e ricoverata a Catania.

L’incidente si è verificato durante le ore notturne. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Messina e il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai coinvolti. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

La figlia dell’automobilista è stata soccorsa e trasferita in ambulanza al Policlinico di Catania. Secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, la piccola avrebbe riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della galleria. Tra gli aspetti da chiarire vi sono le condizioni del tratto stradale, la visibilità al momento dell’impatto e la posizione del mezzo in panne lungo la carreggiata. Al momento, ogni valutazione resta subordinata agli accertamenti in corso.