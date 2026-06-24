Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, una fase di instabilità atmosferica interesserà diverse zone della Sicilia, con particolare attenzione ai settori interni dell’isola. Le previsioni indicano la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi, fenomeni che potrebbero coinvolgere anche il territorio della provincia di Ragusa. La situazione si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione subtropicale, che tuttavia non riuscirà a impedire la formazione di celle temporalesche nelle ore più calde della giornata.

Secondo le indicazioni meteorologiche, i primi segnali di instabilità potrebbero manifestarsi già dalla tarda mattinata, ma sarà soprattutto nel corso del pomeriggio che le condizioni saranno favorevoli allo sviluppo di precipitazioni sparse nelle zone interne. In alcuni casi i fenomeni potrebbero assumere carattere moderato o forte, con accumuli localmente significativi e improvvisi cali delle temperature nelle aree direttamente interessate dai temporali (vedi foto sotto di Sicilia in Meteo).

Maltempo Sicilia, attenzione alle zone interne

La giornata sarà caratterizzata da una netta differenza tra le aree interessate dall’instabilità e quelle costiere. Mentre l’entroterra potrà fare i conti con annuvolamenti più consistenti e possibili temporali, lungo gran parte delle coste il cielo si manterrà tra poco e parzialmente nuvoloso. Non si escludono tuttavia sconfinamenti delle nubi verso alcuni tratti dei versanti settentrionali e ionici dell’isola.

Le temperature resteranno generalmente al di sopra delle medie stagionali, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Un calo termico temporaneo è previsto soltanto nelle località raggiunte dalle precipitazioni e dai fenomeni temporaleschi.

Venti deboli e mari poco mossi

Sul fronte della ventilazione sono attesi venti deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali nei settori occidentali della regione e correnti occidentali più sostenute sul Canale di Sicilia. Le condizioni del mare resteranno generalmente tranquille, con bacini poco mossi o quasi calmi. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola.

Per il Ragusano la situazione sarà quindi da monitorare soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, quando l’energia accumulata dal riscaldamento diurno potrebbe favorire la formazione di temporali improvvisi nelle aree interne della provincia e del Sud-Est siciliano.