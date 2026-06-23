La Sicilia si prepara a fare i conti con una nuova fase di instabilità atmosferica. Dal pomeriggio di martedì 23 giugno sono attesi temporali sulle zone interne e montuose dell’Isola, con fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento e grandinate. L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia riguarda anche la giornata di mercoledì 24 giugno, quando l’instabilità dovrebbe interessare soprattutto i settori centro-orientali.

Secondo le indicazioni diffuse dalla Protezione civile regionale, i fenomeni più significativi sono attesi nelle ore pomeridiane e serali. Le precipitazioni, inizialmente concentrate sulle aree interne, potrebbero estendersi localmente anche verso alcuni tratti costieri. In alcune zone sono possibili rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e da episodi di grandine.

Per la giornata di oggi, 23 giugno, la situazione più delicata riguarda i rilievi e i settori interni dell’Isola. I quantitativi di pioggia previsti sono generalmente contenuti, ma potrebbero raggiungere livelli moderati nelle aree montuose.

Le condizioni di instabilità dovrebbero proseguire anche domani, 24 giugno. In questo caso, le precipitazioni interesseranno prevalentemente le zone interne del versante centro-orientale, sempre nelle ore più calde della giornata e in serata. Anche in questo caso sono previsti accumuli generalmente deboli, con valori localmente più consistenti nei territori più esposti.

Oltre alla pioggia, la fase perturbata potrebbe essere accompagnata da forti raffiche di vento e da una significativa attività elettrica. Per questo motivo viene raccomandata prudenza soprattutto durante gli spostamenti e nelle attività all’aperto, in particolare nelle aree collinari e montane.

L’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà monitorata nelle prossime ore dagli organi competenti. Eventuali aggiornamenti o ulteriori avvisi saranno diffusi in base all’andamento dei fenomeni.

Per seguire le segnalazioni e le comunicazioni ufficiali è possibile consultare il portale della Protezione civile regionale.