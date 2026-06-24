Santa Croce Camerina segue con attenzione l’evoluzione dei lavori sulla SP 60, l’arteria che collega il comune al capoluogo e all’ospedale di riferimento. Nel corso di un incontro tecnico ospitato dal Libero Consorzio Provinciale di Ragusa, amministratori e rappresentanti istituzionali hanno fatto il punto sulle modalità di esecuzione dell’intervento e sulle misure previste per limitare i disagi alla circolazione.

Al centro del confronto, la necessità di garantire la mobilità durante un’opera destinata a incidere su uno dei principali collegamenti della zona. Secondo quanto emerso durante la riunione, il cronoprogramma dei lavori sulla SP 60 prevede la conclusione del cantiere entro dicembre 2027, un termine che offre un quadro temporale più definito rispetto alle preoccupazioni emerse nelle ultime settimane tra residenti e operatori economici.

Tra gli interventi considerati prioritari figura la realizzazione della nuova rotatoria, ritenuta funzionale alla successiva riorganizzazione della circolazione e alla gestione dei flussi veicolari lungo il tratto interessato dai lavori.

SP 60, le misure previste per ridurre i disagi

Uno dei temi più discussi riguarda l’impatto del cantiere sulle attività produttive del territorio. Durante l’incontro è stato chiarito che saranno individuati percorsi alternativi per mezzi agricoli e aziende, con l’obiettivo di mantenere operativi i collegamenti necessari alle attività economiche locali.

Sul fronte della viabilità ordinaria, i tecnici hanno spiegato che, quando le condizioni operative lo consentiranno, le lavorazioni saranno effettuate all’esterno della carreggiata per limitare l’occupazione della sede stradale e contenere le ripercussioni sul traffico.

Le questioni affrontate nel tavolo tecnico riflettono le principali preoccupazioni espresse negli ultimi giorni da cittadini, imprese agricole, residenti e operatori sanitari. In particolare, l’attenzione resta alta sui tempi di percorrenza verso il capoluogo e sulla possibilità di garantire un accesso rapido ai servizi sanitari durante le diverse fasi del cantiere.

Alla riunione hanno partecipato i consiglieri provinciali Giovanni Garretto, Salvatore Schembari e Gaetano Scollo, insieme al dirigente del Libero Consorzio, ingegnere Sinatra, e al sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Di Martino. L’incontro è servito a raccogliere aggiornamenti sullo stato dell’opera e a trasferire nelle sedi competenti le criticità segnalate dal territorio.

Nei prossimi mesi l’attenzione resterà concentrata sull’avanzamento del cantiere e sull’efficacia delle misure adottate per garantire la continuità della circolazione lungo una delle infrastrutture più utilizzate della provincia.