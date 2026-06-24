Scoglitti si prepara a riappropriarsi di uno dei suoi spazi pubblici più rappresentativi. Domani sarà inaugurata Piazza Cavour, al termine degli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area centrale della frazione marinara di Vittoria. La riapertura segna il ritorno alla piena fruizione di una piazza che rappresenta un punto di riferimento per residenti, attività e visitatori, con un assetto rinnovato pensato per migliorare la vivibilità e l’utilizzo quotidiano dello spazio urbano.

L’intervento ha riguardato il recupero e il miglioramento dell’area pubblica, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio più funzionale e decoroso. Piazza Cavour, per la sua posizione e il suo ruolo nella vita del borgo, rappresenta infatti uno dei luoghi più frequentati della località costiera e costituisce un punto di incontro per cittadini e turisti durante tutto l’anno.

Con la conclusione dei lavori, la piazza torna a essere disponibile per le attività quotidiane e per i momenti di aggregazione sociale. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici che interessano il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree che svolgono una funzione centrale nella vita delle comunità locali.

Piazza Cavour di Scoglitti torna ai cittadini

La cerimonia prevista per domani rappresenta il momento ufficiale di riconsegna dell’area alla cittadinanza. Secondo quanto comunicato dal Comune, l’inaugurazione segnerà il completamento di un progetto che punta a rendere la piazza più accogliente e facilmente fruibile, rafforzandone il ruolo di spazio pubblico destinato all’incontro e alla socialità.

L’amministrazione comunale ha invitato residenti e associazioni a partecipare all’evento inaugurale, che sancirà il ritorno alla piena disponibilità di uno dei luoghi simbolo della frazione marinara.

Per Scoglitti, soprattutto nel periodo estivo, la disponibilità di spazi urbani riqualificati rappresenta un elemento significativo sia per la qualità della vita dei residenti sia per l’immagine del centro abitato nei confronti dei visitatori. La riapertura di Piazza Cavour si inserisce in questo contesto, restituendo alla comunità un’area rinnovata destinata a ospitare momenti di incontro e vita collettiva.