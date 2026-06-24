RAGUSA – Le vie e le piazze di Ragusa Ibla si sono trasformate in un percorso musicale a cielo aperto in occasione della prima serata di Ibla in Festa, la rassegna estiva promossa dal Centro commerciale naturale Antica Ibla. L’appuntamento inaugurale, dedicato alla Festa della Musica e andato in scena sabato scorso, ha richiamato residenti, visitatori e turisti, segnando l’avvio del calendario di eventi che accompagnerà l’estate nel quartiere storico.

La manifestazione si è sviluppata in diversi punti del centro antico, con esibizioni distribuite tra piazze, strade e scorci del quartiere. In piazza Duomo si sono esibiti i Tir na nog e la Strike Band, mentre in corso XXV Aprile spazio agli Scaccia Diavoli e ai Duettilascio. Altri concerti hanno animato piazza Pola, via Orfanotrofio e via dei Normanni, coinvolgendo il pubblico lungo un itinerario diffuso che ha permesso di attraversare alcuni dei luoghi più rappresentativi di Ibla.

L’iniziativa rientra nel programma estivo organizzato dal Ccn Antica Ibla con il supporto del Comune di Ragusa. L’obiettivo è quello di utilizzare musica, spettacoli e intrattenimento dal vivo come strumenti di valorizzazione del patrimonio storico e urbano del quartiere, favorendo al tempo stesso occasioni di aggregazione e fruizione culturale.

Tra gli artisti che si sono alternati durante la serata figurano anche il Trio Casamia, gli Small Sun Combo, il cantautore Luca Sallemi, il Wave Acoustic Duo e l’Uomo Orchestra. La formula scelta dagli organizzatori ha distribuito le performance in più punti della città antica, consentendo al pubblico di spostarsi liberamente tra le diverse esibizioni.

Il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa, ha sottolineato come la partecipazione registrata durante la prima serata rappresenti un segnale incoraggiante per il prosieguo della manifestazione: «È stato bello vedere famiglie, giovani e turisti muoversi tra le piazze seguendo la musica, riscoprendo angoli del quartiere e contribuendo a creare un clima davvero speciale».

Dopo l’esordio della Festa della Musica, il calendario di Ibla in Festa proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti dedicati alla musica, al cabaret e agli spettacoli dal vivo, nell’ambito della programmazione estiva prevista nel centro storico di Ragusa.