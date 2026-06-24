Ispica amplia la rappresentanza delle attività legate alla cura della persona con la costituzione del comitato Bellezza e Benessere di Confcommercio Ragusa, organismo che riunisce professionisti e imprese del settore attivi in tutta la provincia. La nascita del nuovo organismo è stata formalizzata durante un incontro svolto alla Casa del Volontariato e punta a creare un interlocutore unico per affrontare le esigenze di un comparto che comprende estetisti, parrucchieri, barbieri, tatuatori, centri benessere e palestre.

L’iniziativa segna un passaggio organizzativo per un settore che negli ultimi anni ha consolidato il proprio peso economico e occupazionale nel territorio ibleo. Il nuovo comitato opererà all’interno della struttura di Confcommercio Ragusa, con l’obiettivo di coordinare le istanze delle attività aderenti e rafforzarne la rappresentanza a livello provinciale.

Durante la riunione costitutiva è stata individuata Valeria Giunta come referente provvisoria. Il suo incarico resterà in vigore fino alla convocazione dell’assemblea di categoria che dovrà eleggere il direttivo e nominare il presidente provinciale del comparto.

Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento della rappresentanza territoriale, il sostegno alle imprese nell’applicazione delle normative di settore e la promozione di percorsi di aggiornamento professionale. Il nuovo organismo intende anche favorire un coordinamento più strutturato tra le diverse attività che operano nell’ambito della bellezza e del benessere.

Secondo Valeria Giunta, il comparto necessita di maggiore riconoscimento e di strumenti adeguati per affrontare le trasformazioni del mercato. Tra i temi indicati figurano la qualità dei servizi, la formazione e la tutela delle imprese.

All’incontro erano presenti il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti, il presidente sezionale Maurilio Fava, alcuni componenti del direttivo locale e il coordinatore provinciale Corrado Lupo. Manenti ha sottolineato come il settore rappresenti una componente significativa dell’economia locale e come il nuovo organismo possa diventare un punto di riferimento stabile per le aziende e i professionisti coinvolti.

La costituzione del comitato apre dunque una nuova fase di coordinamento per le attività della provincia legate alla cura della persona, con l’obiettivo di affrontare in maniera condivisa le sfide organizzative, formative e gestionali che interessano il settore.