Un uomo di circa 58 anni è morto sul lungomare di Pozzallo nella serata di ieri dopo essere stato colto da un improvviso malore. La tragedia si è consumata davanti ai familiari e a numerosi passanti che si trovavano nella zona, particolarmente frequentata durante le ore serali.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo davanti ad una pizzeria affacciata sul lungomare. Le persone presenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e si sono attivate per prestare assistenza in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Alcuni testimoni hanno iniziato le manovre di primo soccorso, praticando il massaggio cardiaco nel tentativo di mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza. Poco dopo sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha proseguito con le procedure di rianimazione avanzata per diversi minuti.

I tentativi dei sanitari, tuttavia, non hanno prodotto gli effetti sperati. Al termine delle manovre, il personale medico ha dovuto constatare il decesso. Secondo quanto riferito, il malore sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco, anche se eventuali accertamenti potranno chiarire con precisione le cause della morte.

La scena si è consumata sotto gli occhi della moglie e dei tre figli della vittima, presenti al momento dell’accaduto. La notizia si è rapidamente diffusa in città, suscitando profonda commozione tra residenti e frequentatori del lungomare.

L’episodio ha interrotto una serata che fino a quel momento si stava svolgendo normalmente in una delle aree più frequentate della località marinara. In segno di rispetto per il dolore della famiglia, l’attività del locale nelle vicinanze è stata sospesa.

La comunità di Pozzallo si stringe ora attorno ai familiari dell’uomo, colpiti da una perdita improvvisa che ha lasciato sgomenti quanti hanno assistito ai fatti o ne hanno appreso la notizia nelle ore successive.