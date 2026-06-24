Scicli si prepara a celebrare ancora una volta il riconoscimento della Bandiera Blu assegnato al litorale sciclitano. Venerdì 26 giugno, alle ore 19, è prevista la cerimonia ufficiale di alzabandiera a Sampieri nell’area davanti alla bambinopoli del lungomare, un appuntamento che segna il terzo anno consecutivo in cui il vessillo della FEE sventola sulla costa sciclitana.
L’iniziativa si svolgerà sul lungomare della frazione marinara e rappresenta il momento simbolico con cui viene celebrato il mantenimento del riconoscimento internazionale attribuito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che rispettano determinati parametri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale e ai servizi offerti.
La cerimonia è in programma venerdì 26 giugno alle 19 nello spazio antistante la bambinopoli di Sampieri. Il programma prevede alcuni interventi musicali curati dal maestro Mario Pollicita, che accompagneranno il momento dell’alzabandiera.